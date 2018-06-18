"الهلال" يُسعِد الأسر اليمنية في "لحج" خلال العيد

الشارقة 24 – وام:

حرصت هيئة الهلال الأحمر، على مشاركة الأسر اليمنية في محافظة لحج الفرحة بعيد الفطر المبارك، من خلال تنظيم فعالية ترفيهية، بهدف إدخال السرور عليهم وتخفيف أوجاعهم ومعاناتهم.

وحظيت الاحتفالية التي أقيمت بمشاركة جمعية المواهب بحضور جماهيري كبير من المواطنين اليمنيين الذين استمتعوا بمجموعة من الفقرات الإبداعية والغنائية والشعرية والمسرحية التي نالت استحسانهم وألهبت حماسهم، حيث عبروا عن بالغ شكرهم للهلال الأحمر الإماراتي الذي يرسم الفرحة في لحج ومختلف المحافظات اليمنية المحررة بمشاريعه الإنسانية والتنموية.

وأعربت أروى الصليب، مدير عام مكتب السياحة في لحج، عن سرورها وسعادتها بتنظيم هذه الفعالية التي جمعت المئات، معربةً عن شكرها وتقديرها للهلال الأحمر الإماراتي على دعمه المستمر للمحافظة اليمنية، وقالت إن مثل تلك الفعاليات من شأنها أن تعيد إحياء جمعية المواهب التي أصيبت بالركود خلال الفترة الماضية.

وحرص بعض الشباب اليمني المبدع خلال الفعالية على مبادلة دولة الإمارات وهلالها الأحمر الوفاء بالوفاء، حيث قدم أحدهم قصيدة تحدثت عن شهداء الإمارات الأمجاد الذين سقطوا في مأرب، فيما تناولت مسرحية الدور الفاعل للهلال الأحمر الإمارتي في محافظة لحج.

وأبدع الفنان كلثوم دنم محمد سالم، والفنان معاذ علي اليماني، بتقديم لوحة فنية إبداعية تمثلت في رسم صورتين للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، حيث حرصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تكريمهما.

وتخللت الفعالية عروض مسرحية وأغاني من تراث لحج الأصيل وساد الاحتفال أجواءً من البهجة والفرح.