طقس الثلاثاء في الإمارات.. صحو وحار نهاراً

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الثلاثاء، صحواً وحاراً نهاراً بوجه عام، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على السواحل، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وأشار المركز إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية 15 - 25 كم/ساعة بوجه عام وتصل 35 كم/ساعة على البحر والمناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:27 والثاني عند الساعة 05:11، والجزر الأول عند الساعة 11:16 والثاني عند الساعة 23:10.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 14:19، والثاني عند الساعة 02:20، والجزر الأول عند الساعة 07:39، والثاني عند الساعة 20:42.