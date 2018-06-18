"التربية" توقع اتفاقية لاعتماد "نظام ألف" في 10 مدارس

الشارقة 24 – وام:

وقعت وزارة التربية والتعليم و"ألف للتعليم"، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم التي تتخذ من الإمارات مقراً لها اتفاقية تعاون يتم بموجبها تطبيق "نظام ألف" التعليمي في عشر مدارس حكومية في أبوظبي اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توسيع نطاق تطبيق النظام التعليمي المبتكر، ليشمل عشر مدارس حكومية في أبوظبي لتُغطّي بذلك ما يزيد عن 6 آلاف طالب وطالبة في الصفوف الدراسية 6 و7 و8 بدءاً من العام الدراسي المقبل في سبتمبر 2018.

شهد توقيع الاتفاقية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وجاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية وعضو مجلس إدارة شركة "ألف للتعليم"، ووقعها لبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة، وجيوفري ألفونسو الرئيس التنفيذي لشركة "ألف للتعليم"، وذلك في ديوان وزارة التربية والتعليم في أبوظبي.

وخضع "نظام ألف" التعليمي في وقت سابق للتجريب عبر تطبيقه بمدرسة الأصايل في أبوظبي خلال العام الدراسي 2017-2018، وأظهرت النتائج زيادةً ملحوظةً في معدلات مشاركة الطلبة في العملية التعليمية وتفاعلهم معها، فضلًا عن تحسن ملحوظ في نتائج التعلّم وهو ما دفع الوزارة إلى اعتماد هذا النظام وتعميمه وتطبيقه على مجموعة من المدارس الحكومية.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن التحول إلى اقتصاد المعرفة يتطلب تعليماً ديناميكياً يواكب أفضل النظم العالمية التي ترتكز على واقع جديد قائم على التكنولوجيا والتعلم الذكي والرقمي، بما يسهم في رفع مستويات ونتاجات التعليم والتعلم وتعزيز عملية تفاعل الطلبة، وهو الأمر الذي يهدف إلى تحقيق تعليم إثرائي تنعكس ثماره على الطلبة مهارياً ومعرفياً.

وقال إن الوزارة ارتأت المضي قدماً في هذه الرؤية من خلال تطبيق النظام التعليمي المبتكر المتميز "نظام ألف" التابع لشركة "ألف للتعليم"، والذي أظهر بعد تجربته على إحدى المدارس نتائج جيدة وواضحة ومميزة، وهو ما دفعنا إلى توسيع نطاق المدارس المستهدفة ودخول عملية التنفيذ مرحلة متقدمة بشمولها 10 مدارس بأبوظبي.

ولفت معاليه، إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير منصة تعليمية رائدة، وفق نظام دقيق يوفر تكنولوجيا ومحتوى تعليمي مميزان في الوقت نفسه وتتماشى مع المنهج الدراسي وتعزز من دافعية الطالب للتعلم وتوفر مساحة للإبداع والفكر الناقد والتحليل بعمق والاستنتاج، اعتماداً على قاعدة بيانات رقمية فورية تتماشى مع أساليب التعليم وممارساته الحديثة.