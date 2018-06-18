"الاتحادية للضرائب" تتلقى إقرارات الفترة المنتهية بنهاية مايو الماضي

الشارقة 24:

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الشهر الجاري في تلقي الإقرارات الضريبية من الأعمال المسجلة، ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي انتهت فترتها الضريبية الأولى بنهاية شهر مايو الماضي، إضافةً إلى الأعمال التي انتهت فترتها الشهرية بنهاية الشهر ذاته، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية التي يتم من خلالها إتمام كافة إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة الدفع بدقة وسرعة.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي أصدرته، الإثنين، أن 28 يونيو الجاري هو الحد الأقصى لتقديم الإقرارات عن الفترة الضريبية المنتهية بنهاية الشهر الماضي، داعية الأعمال المسجلة المشمولة بهذه الفترة للاستعداد لتقديم إقراراتها وسداد الضرائب المستحقة الدفع عليها ضمن المدة الزمنية المحددة، وضمان استلام الهيئة للمبالغ الضريبية قبل 28 يونيو، تجنباً للتعرض لغرامات إدارية في حال عدم الالتزام.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة حرصت على تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة الدفع عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة، الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية، والذي يتيح آليات دفع متنوعة ومرنة، بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي، وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة الأعمال على الالتزام بالمواعيد المحددة للفترات الضريبية.

وشدد البستاني على ضرورة تحري الدقة في كافة البيانات المدخلة المتعلقة بالإقرارات أو بالسداد إلكترونياً، خصوصاً التأكد من تحويل المبلغ المستحق إلى رقم "GIBAN" الصحيح موضحاً أن مسؤولية التأكد من التحويل على الرقم الصحيح تقع على الخاضع للضريبة، وفي حال تم تحويل المبلغ إلى رقم "GIBAN" غير صحيح فلن تكون الهيئة مسؤولة عن متابعة التحويل، وبالتالي يتعين على المسجل الذي أدخل الرقم الغير صحيح التواصل مع البنك الذي يتعامل معه لمعالجة، وتصحيح الخطأ فيما يتم تطبيق غرامة التأخير في حال لم يتم تحويل المبلغ المستحق في الموعد المحدد.

وأشاد خالد علي البستاني بمستوى الالتزام الكبير الذي تم من قبل الأعمال فيما يتعلق بتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة الدفع على المسجلين، ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة الذين انتهت فتراتهم الضريبية خلال الشهور السابقة، مشيراً إلى أن كافة الأعمال المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة عليها تقديم إقراراتها الضريبية بشكل دوري شهري أو ربع سنوي وفق ما تحدده الهيئة، وعليها أن تقدم هذه الإقرارات ضمن المدد المحددة من الهيئة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017، في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.