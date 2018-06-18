سعيد بن طحنون يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد علي الحساني

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن علي محمد راشد الحساني، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق، التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأعرب معاليه خلال زيارته، الأحد، خيمة العزاء في "أم غافة" بالعين، للدكتور سعيد حمد الحساني وأبناء قبيلة الحساني عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.