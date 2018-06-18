"الهوية والجنسية" تطلق مبادرة "احمي نفسك بتعديل وضعك"

الشارقة 24:

أشاد معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بقرار مجلس الوزراء الذي تضمن اعتماد حزمة تسهيلات تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي، بهدف التسهيل على الراغبين بالإقامة في الدولة والباحثين عن العمل، ومنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أي تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة.

وقال معاليه: "إن القرار يدعم بشكل كبير جاذبية الدولة وتنافسيتها الاقتصادية، ويعزز موقعها كواحدة من أفضل دول العالم من حيث توفر فرص الحياة الكريمة للباحثين عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة وأكثرها جذباً للاستثمار واستقطاباً للعقول والكفاءات المتميزة، والساعين إلى تحقيق أحلامهم في العيش الرغيد".

وأضاف: "أنّ سياسة الإمارات وقيادتها الرشيدة لم تتوانى منذ نشأة هذه الدولة الفتية عن مراعاة الجوانب والأبعاد الإنسانية والقيم النبيلة بما يضمن احترام كرامة الإنسان، وإتاحة الفرصة لكل طامح إلى العيش على هذه الأرض الطيبة وتمكينه من النهل من معين خيراتها شريطة الالتزام بالقوانين والقرارات والنظم المرعية في هذا المجال".

ولفت إلى أنّ للقرار آثاره الإيجابية غير المحدودة على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الدولة، بجانب أنه يصبّ بشكل مباشر في تحقيق أهداف مئوية الإمارات التي تشكّل في مضمونها وأهدافها استراتيجية وطنية تستهدف تعزيز سمعة الدولة، وتدعيم الاستثمار في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية.

وأشاد معاليه بتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة ورؤاها التي تشكّل الخطوط العريضة التي تبنى عليها القرارات الحكوميّة، والقاعدة الراسخة التي تبنى عليها مشاريع العبور نحو مستقبل أكثر إشراقاً لدولة تحث الخطى وتسابق الزمن لتحتل مراكز الصدارة العالمية على مختلف الصعد وتسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفها في أن تكون واحدة من أفضل دول العالم وأكثرها جذباً لرؤوس الأموال والمستثمرين الباحثين عن المناخات الأفضل لتحقيق تطلعاتهم، وللعقول المتميّزة والكفاءات الفذة التي تسعى نحو تقديم ما هو أفضل لمسيرة الحياة الإنسانية.

من جانبه، أكّد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية، أنّ جاهزية الهيئة واستعدادها التامّ للمباشرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وأنها ستعمل بشكل دؤوب وعلى مدار الساعة لإنجاز كافة الإجراءات والجوانب القانونية والإدارية التي تطلّبها عملية التنفيذ.

وأضاف: "أنّ الهيئة باشرت التواصل والتنسيق بشكل حثيث ومكثف مع الجهات الأخرى المعنية بمضامين القرار وحيثياته، بهدف تنسيق الجهود ووضع تصورات متكاملة لآليات التنفيذ التي سيتمّ تطبيقها بما يضمن المحافظة على سلاسة الإجراءات وسهولتها وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمشمولين به".

وأوضح العميد الراشدي أنّ الهيئة ستطلق مبادرة لتنفيذ القرار الخاص بالمخالفين بعنوان "احمي نفسك بتعديل وضعك"، تتضمن تجهيز كافة مراكز سعادة المتعاملين لاستقبال الراغبين بالاستفادة من المبادرة بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية التي تضمن سلاسة العمل وسيره وفق أفضل المعايير وتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، لافتاً إلى أن المهلة التي سيتم منحها للمخالفين والتي سيتم الإعلان عن موعد إطلاقها ومدّة سريانها وآليات تنفيذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستتضمن تمكينهم من مغادرة الدولة دون تحمل أية رسوم والإعفاء من الغرامات وتمكينهم من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية، إلى جانب تسديد قيد الهروب من الكفيل المدرج بحقه والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان، والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين بتعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.