عمار النعيمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة "عجمان للمواصلات"

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة عجمان للمواصلات العامة، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2018، بشأن مؤسسة عجمان للمواصلات العامة المعدل بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2018، وعلى التشريعات ذات الصلة.

ونص القرار رقم 20 لسنة 2018، بعد التعريفات والتفاسير على إعادة تشكيل المجلس ليكون برئاسة سعادة محمد عبد الله علوان النعيمي وعضوية كل من أحمد إبراهيم راشد الغملاسي نائباً للرئيس، وسلطان خليفة حارب المهيري، ومحمد أحمد بن عمير المهيري، وعبد الرحمن حميد يوسف النعيمي أعضاء، على أن يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخه، ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار أميري لاحق، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس وينوب عنه، ويقوم مقامه في حالة غيابه ويمارس مهامه واختصاصاته كافة المقررة قانوناً.

وينشر القرار في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على جميع الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.