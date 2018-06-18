تعاون بين مكتب وزير الدولة للذكاء الاصطناعي و"محمد بن راشد للإدارة الحكومية"

الشارقة 24:

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عضو مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، نائب العضو المنتدب، أن إعداد جيل جديد من قادة المستقبل في الجهات الحكومية وتزويده بالخبرات والمهارات، يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في تمكين الجهات وبناء قدرات كوادرها والارتقاء بمستويات أدائها.

جاء ذلك، لدى توقيع عمر العلماء مذكرة تفاهم مع الدكتور علي سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير آفاق العمل المشترك لتمكين الكوادر الوطنية وإعداد جيل جديد من قادة المستقبل، من خلال صقل مهاراتهم القيادية وتطوير خبراتهم العملية، وتعزيز معرفتهم بمجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي عبر مجموعة من الدورات التدريبية والتعليمية وورش العمل.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود لتعزيز الاستفادة المجتمعية من مبادرة "مخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي"، وتشكل فرصة للكوادر المتخصصة في القطاعين الحكومي والخاص وطلاب المدارس والجامعات للتعرف على آليات تطبيقية فعالة لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

عمر العلماء: توظيف الذكاء الاصطناعي في ابتكار الحلول

وقال عمر العلماء: "إن تأهيل الكوادر وبناء القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وسبل توظيف تقنياته في ابتكار الحلول للتحديات المستقبلية، يمثل داعماً رئيسياً لتحقيق رؤى وتوجهات القيادة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي لتصميم المستقبل".

وأضاف أن ابتكار خدمات وبرامج ومبادرات حكومية تعزز جودة الحياة في المجتمع وتدعم بيئة الاقتصاد المعرفي التنافسي المستدام، يتطلب الاستفادة من الأدوات والمهارات والإمكانات المستقبلية التي أخذ استخدامها والاعتماد عليها على المستوى العالمي يتزايد، والتي سيكون لها الدور الكبير في تشكيل ملامح المستقبل.

علي المري: صقل مهارات الكفاءات الوطنية

من جهته، أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن توثيق التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتأهيل جيل جديد من قادة المستقبل، وترسيخ أساليب عمل مثالية وفق أفضل الممارسات، يسهم في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة في تطوير القدرات الفردية والاستثمار في تطوير المعارف حول أحدث الممارسات العالمية في العمل الحكومي المستقبلي.

حكومة الذكاء الاصطناعي

وبموجب مذكرة التفاهم، تقدم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامج التعليم التنفيذي "حكومة الذكاء الاصطناعي"، الموجه إلى القادة وصناع القرار في الجهات الحكومية، والذي سيتعرف المنتسبون إليه على فوائد الثورة الصناعية الرابعة وتطور الذكاء الاصطناعي، ومكاسب توظيف أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والنقل، والتعليم، والأمن، والزراعة، وتجارة التجزئة، والتجارة، والتمويل، والتأمين، والخدمات المصرفية، وغيرها.