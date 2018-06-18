"الهلال" يسعد أطفال مركز التوحد في عدن بهدية وكسوة العيد

الشارقة 24 – وام:





وزع الهلال الأحمر الإماراتي كسوة وهدية العيد على أطفال مركز التوحد في عدن بحضور أولياء أمورهم والقائمين على المركز من مربين وإداريين، وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تستهدف إسعاد آلاف الأطفال في عدن وأبين ولحج والضالع وتعز، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأشادت خديجة العولقي المدير التنفيذي لمركز التوحد بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي ينفذها ذراع الإمارات للأعمال الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي"، موضحة أنها تستهدف شرائح بحاجة ماسة للمساعدة والاهتمام كأطفال مركز التوحد، إضافة للمئات من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين والصم والبكم وأطفال الأسر المتعففة.

وأشارت إلى أن هذا يأتي امتداداً للدعم المتواصل والمستمر، حيث سبق للهلال الأحمر الإماراتي وأن قام بترميم وصيانة مركز لتوحد، معبرة عن شكرها الجزيل للهلال الأحمر على كل ما يقدمه لمركز التوحد ولأطفال عدن بشكل عام.

من جانبهم عبر أهالي الأطفال عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات حكومةً وشعباً على الدعم الكبير لليمن والحرص خاصة على دعم الأطفال وإدخال الفرحة والبهجة إلى قلوبهم.

وتكفل الهلال الأحمر برحلة تسوق ترفيهية للأطفال وأسرهم ومنحهم حرية الحصول على كسوة العيد حسب رغبتهم واختيارهم الأمر الذي أسعد أطفال المركز وأسرهم وانعكس ايجابياً على معنوياتهم.