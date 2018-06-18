"الهلال" يوزع كسوة العيد على أسر الشهداء بمحافظة الضالع اليمنية

الشارقة 24 – وام:

احتفلت محافظة الضالع اليمنية بتوزيع كسوة العيد على أسر الشهداء، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يستفيد من المبادرة 1225 شهيداً.

وثمن اللواء علي مقبل صالح محافظ الضالع، خلال تدشينه والشيخ سيف سعيد مدير عام مكتب الشهداء والجرحى الحفل الذي أقيم بمبنى المحافظة، الجهود الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي تجاه اليمن وشعبها في مختلف المجالات التنموية والخدمية، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على لفتة سموه الكريمة تجاه أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأكد أن المواقف العظيمة التي تجسدها وتسطرها القيادة الإماراتية في الجانب العسكري واللوجستي لن تنسى ولها مكانة عظيمة في قلوب العامة، مشيداً بدور فريق الهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الفنية والإشرافية التي تبذل جهوداً كبيرة في عملية صرف وايصال كسوة العيد لأسر الشهداء.

وتوجه محافظ الضالع باسمه ونيابة عن كل أبناء المحافظة بأسمى آيات التهاني والتبريكات لدولة الإمارات قيادةَ وحكومةَ وشعباَ بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من ناحيته أكد الشيخ سيف سعيد مدير عام مكتب الشهداء والجرحى في المحافظة أن توزيع كسوة العيد تعد لفته إنسانية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم الطاهرة من أجل الوطن مما يساهم في التخفيف عنهم، معرباً عن شكره الجزيل لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً على كل الجهود المبذولة تجاه شعب اليمني.

وقال شاذلي عبد الله نجيب البرهمي رئيس لجنة الصرف بالمحافظة ان عملية توزيع كسوة العيد تسير بشكل منظم وبصورة واضحة ودقيقة، وفقاً لقاعدة بيانات أعدها مكتب الشهداء والجرحى وبإشراف من قيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع.

وقد عبر أسر وأهالي الشهداء عن بالغ الشكر والتقدير لدولة الإمارات ولقيادتها الحكيمة وذراعهم الإنساني "الهلال الأحمر" على الدعم الدائم لمحافظة الضالع ومختلف المحافظات اليمنية المحررة.