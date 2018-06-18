السفير اليمني يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد علي الحساني

الشارقة 24 – وام:

قدم فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، الأحد، واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل الوكيل أول علي محمد راشد الحساني الذي استشهد خلال مشاركته في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.

ونقل السفير المنهالي - خلال زيارته خيمة العزاء في منطقة أم غافة بمدينة العين - خالص تعازي وصادق مواساة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد السفير المنهالي أن الشعب اليمني لن ينسى تضحيات هذه الكوكبة اللامعة من شهداء الإمارات الذين قدموا أرواحهم الطاهرة لنصرة إخوانهم وتلبية نداء الواجب، وسطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم المجد والبطولة.

وقد عبرت أسرة الشهيد علي الحساني عن بالغ الشكر والامتنان للرئيس اليمني على مواساته لهم، وأكدوا أن استشهاد ابنهم هو شرف لهم ولوطنهم وقيادتهم ووسام يعتزون به.

رافق السفير المنهالي في تقديم واجب العزاء العديد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة اليمنية في أبوظبي.