سيف بن زايد يعزي في "شهداء الوطن"

الشارقة 24 – وام:

أدى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء الأحد، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبطال الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، والرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي، والجندي أول عبيد حمدان سعيد العبدولي، والوكيل أول علي محمد راشد الحساني الذين استشهدوا خلال مشاركتهم في عملية "إعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.

وقدم سموه - يرافقه نجله الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان - واجب العزاء لدى زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بدبا الفجيرة في شهيدي الوطن البطل عبيد العبدولي والبطل خميس الزيودي، كما قدم سموه العزاء في الشهيد البطل خليفة الخاطري وذلك خلال زيارة سموه خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، وزار سموه خيمة العزاء في منطقة أم غافة في مدينة العين لتقديم العزاء في الشهيد البطل علي الحساني.

وأعرب سموه خلال زيارته مجالس عزاء الشهداء عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسر وذوي الشهداء، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.