شخبوط بن نهيان يزور قوة الواجب الإماراتية ضمن "التحالف العربي"

الشارقة 24 – وام:

زار سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، السبت، قوة الواجب التابعة للقوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي، وذلك في الحد الجنوبي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونقل سعادته للقوة تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد وتقدير سموهم للدور الذي يقومون به لنصرة الشعب اليمني الشقيق.

وأثنى على الجهود التي تبذلها قوة الواجب التابعة للقوات المسلحة الإماراتية في إطار التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى الجهود الإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، معرباً عن تقديره لكل الجهود والتضحيات المبذولة لدعم شعب اليمن الشقيق ولتنعم شعوبنا الخليجية والعربية بالأمن والأمان.

وأشاد سعادته بالروح المعنوية العالية لجنودنا البواسل وإصرارهم وعزمهم على مواصلة الدفاع عن الحق والواجب والذود عن الشقيق ونصرة المظلوم مهما تطلب ذلك من جهود وتضحيات، معاهدين الله عز وجل والقيادة الحكيمة على مواصلة طريق العز والنصر بعزيمة وثبات وبمواقف مشرفة في ميادين البذل والعطاء.