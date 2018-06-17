محمد بن زايد يعزي في شهداء الوطن الأربعة

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، واجب العزاء إلى ذوي وأسر شهداء الوطن البواسل، الشهيد خليفة سيف سعيد الخاطري والشهيد عبيد حمدان سعيد العبدولي والشهيد خميس عبدالله خميس الزيودي والشهيد علي محمد راشد الحساني، الذين استشهدوا أثناء تأديتهم واجبهم في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن.

وتقدم سموه ـــ خلال زيارته مجالس عزاء الشهداء في مناطق الحمرانية برأس الخيمة ودبا الفجيرة وأم غافة في مدينة العين ـــ بخالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهداء الوطن الأبرار، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء والصديقين والأبرار مع إخوانهم الذين سبقوهم في نيل شرف الشهادة العظيم ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأدى واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخر واعتزاز دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بأبنائها الشهداء الأبرار الذين قدموا صوراً عظيمة للتضحية والفداء والبذل، ووجه تحية إجلال وإكبار إلى مواقفهم البطولية المشرفة في ميادين العز والكرامة.

وحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أسر ذوي شهداء وجنود الإمارات الذين يقفون في جبهة الوطن الداخلية صفاً واحداً يمدون أبناءهم بالعزيمة والإصرار والصمود ويعلون في نفوسهم قيم التضحية لأجل الوطن.