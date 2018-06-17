حاكم الفجيرة يُعزي في شهيد الوطن خليفة الخاطري

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء اليوم الأحد، واجب العزاء لأسرة الشهيد خليفة سيف سعيد الخاطري، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية "إعادة الأمل"، التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ جمال بن صقر القاسمي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي وعدد من المسؤولين.