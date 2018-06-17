حامد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهداء الوطن الأربعة

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم الأحد، واجب العزاء في شهداء الوطن الأربعة الذين سطروا ملاحم بطولية، ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن لإعادة الأمل والشرعية والحق إلى أصحابه.

فقد قدم سموه واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل الملازم أول خليفة سيف سعيد الخاطري خلال زيارة سموه خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، وإلى أسرة الشهيد البطل وكيل أول علي محمد راشد الحساني في منطقة الغافة بمدينة العين، كما قدم سموه واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل جندي أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، وإلى أسرة الشهيد البطل الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي خلال زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بإمارة الفجيرة.

وأعرب سموه لأسر الشهداء وذويهم عن صادق عزائه ومواساته وعن اعتزازه ببطولات الشهداء وتضحياتهم الغالية على قلوبنا جميعاً، راجياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.