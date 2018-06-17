الإمارات ترحب بمبادرة الرئيس الأفغاني بشأن تمديد الهدنة مع "طالبان "

الشارقة 24 – وام:

أعلنت دولة الإمارات، ترحيبها بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف غنى، بتمديد فترة وقف إطلاق النار مع حركة "طالبان".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأحد، أن الإمارات العربية المتحدة تدعم إعلان الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي صدر يوم أمس السبت بتمديد وقف إطلاق النار مع طالبان واقتراحه ببدء محادثات سلام.

وأضاف البيان، أن وقف إطلاق النار مع طالبان يمثل خطوة أساسية على سبيل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

مشيداً بمبادرة الرئيس الأفغاني، واصفاً إياهاً بأنها قرار شجاع من شأنه أن يمهد الطريق لمفاوضات السلام بين الطرفين.

وأشار البيان، إلى أن الإمارات تثمن مبادرات الرئيس الأفغاني المستمرة لدعم الحلول السياسية والحوار بين الأفغان ونبذ العنف وهو المنهج الصحيح والضروري للوصول إلي مصالحة وطنية شاملة تقي أفغانستان وشعبها العنف والإٍرهاب والصراع.