حاكم الفجيرة يُعزي في شهيدي الوطن الزيودي والعبدولي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والعريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، اللذين استشهدا أثناء أدائهما الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق، التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بمدينة دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي وذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من المسؤولين.