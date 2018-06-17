نهيان بن مبارك يُعزي في شهيد الوطن خليفة الخاطري

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، اليوم الأحد، واجب العزاء في شهيد الوطن الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية "إعادة الأمل" التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب معاليه خلال زيارته لخيمة العزاء في منطقة الحمرانية برأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق معاليه خلال تقديم العزاء، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.