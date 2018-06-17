"الهلال" يوزع المساعدات الإنسانية على أهالي المناطق المحررة في الحُديدة

الشارقة 24 – وام:

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أمس السبت، توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة على أهالي المناطق المحررة في الحديدة.

وجاء توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية على أهالي المناطق المحررة التابعة للحديدة، للتخفيف من وطأة معاناة أبناء الشعب اليمني الشقيق ومساعدتهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمرون بها، في وقت تعاني فيه معظم الأسر اليمنية معوقات اقتصادية جراء الممارسات الإرهابية لميليشيات الحوثي الموالية لإيران والأوضاع الإنسانية والاقتصادية القاسية.

ويأتي توزيع المساعدات الإنسانية والغذائية بالتزامن مع عيد الفطر السعيد لإدخال الفرحة وإسعاد الشعب اليمني وتحسين الأوضاع الإنسانية في كافة المناطق المحررة بالحديدة لتنعم بمستوى معيشي مناسب أسوة بالمناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين في الساحل الغربي لليمن.

وقال الدكتور الحسن علي طاهر، محافظ الحُديدة، في تصريح صحافي، خلال توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية على أهالي المناطق المحررة في الحُديدة، إن المواقف الإماراتية التاريخية الداعمة لليمن وشعبه وشرعيته ومستقبل أجياله ستبقى مثالاً حياً على الدعم الصادق والأخوي النابع من أصالة الإمارات وسياستها الثابتة بقيادتها الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ذلك الدعم الذي لا يعرف الحدود، ويستهدف دعم المواطنين اليمنيين في محنتهم لتجاوز الظروف الصعبة التي سببها انقلاب ميليشيات الحوثي الغاشم .

وأضاف محافظ الحُديدة، إن المساعدات الإماراتية لليمن عامة وأهالي الساحل الغربي خاصة لم تتوقف يوماً فالإمارات بقيادتها الرشيدة ومواقفها الإنسانية كانت دائماً تسارع لتقديم كل ما يلزم لمساعدة الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الإمارات برجالها الأوفياء تحرر اليمنيين من حصار الحوثيين وتقدم المساعدات الإغاثية الضرورية للتخفيف عنهم قسوة الظروف التي سببتها مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إضافة إلى إعادة تأهيل المناطق التي يتم تحريرها والبنى التحتية وخاصة المنشآت الرئيسية مثل المستشفيات والمدارس وغيرها لاستعادة دورة الحياة الطبيعية، لافتاً إلى أن مبادرات الإمارات الإنسانية وشعبها الأصيل لها أفضل الأثر في التخفيف عن أبناء اليمن ومساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة و تقديم كل أشكال الدعم السخي لنجدتهم.

وعبر أهالي المناطق المحررة في الحُديدة عن فرحتهم الشديدة بوصول المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة لهم متوجهين بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تقديم الدعم السخي والحرص المستمر على رفع المعاناة عنهم والتي لم تدخر جهداً في تقديم العون والمساعدة لأبناء المناطق المحررة في الحُديدة الذين كانوا يعانون أوضاع إنسانية صعبة حتى تدخل الهلال الأحمر الإماراتي وقدم كافة أنواع الدعم الذي ساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

ووصفوا تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي المناطق المحررة بالحديدة باللفتة الإنسانية الكريمة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في نجدة أشقائها، معربين عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي على الجهود الدؤوبة لتحسين أوضاع اليمنيين.

يشار إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بالوضع الإنساني الصعب في اليمن، وأسهمت خلال الفترة من أبريل 2015 إلى مايو 2018 بما يزيد على 3.77 مليار دولار أميركي، تم تخصيصها للمشاريع المستدامة التي تشمل الصحة والتعليم والأمن والمرافق العامة والبنية التحتية والإعمار لرفع المعاناة عن 13.8 مليون يمني منهم 5.3 مليون طفل، إلى جانب تقديم الإمارات مبلغ 500 مليون دولار لدعم خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، فضلاً عن تقديم مبلغ إضافي قدره 70 مليون دولار لدعم إعادة تأهيل الموانئ والمطارات، كما أنشأت الإمارات مكتباً لتنسيق المساعدات الإنسانية في اليمن ليكون رافداً لمجهود المنظمات الدولية العاملة في الميدان للاستجابة بشكل عاجل لاحتياجات المتضررين.