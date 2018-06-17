نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لأسر شهيدي الوطن الزيودي والعبدولي

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الأحد، واجب العزاء في شهيدي الوطن الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي والعريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي اللذين استشهدا أثناء أدائهما الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب معاليه خلال زيارته لخيمتي العزاء في منطقة العكامية بمدينة دبا الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

رافق معاليه خلال تقديم العزاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وسعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.