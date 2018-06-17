"الهلال الأحمر" ينظم رحلة ترفيهية للأيتام في أبين بمناسبة العيد

الشارقة 24 – وام:





نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي رحلة ترفيهية على كورنيش الشهيد سالمين بمديرية زنجبار في محافظة أبين لمئات الأطفال الأيتام، وذلك بهدف إدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم في عيد الفطر السعيد.

ووزع الفريق التطوعي التابع للهيئة في محافظة أبين الهدايا على الأطفال الذين مارسوا مختلف الألعاب وقضوا أجمل الأوقات خلال الرحلة التي تأتي في إطار الحرص على إدخال السرور عليهم وتخفيف أوجاعهم ومعاناتهم في هذه المناسبة.

وأعرب خالد هيثم منسق المنظمات المحلية والدولية في المحافظة عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وذراعها الإنساني في اليمن هيئة الهلال الأحمر، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها والدعم السخي المقدم لأبناء اليمن الذي ينم عن عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهتهم عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الكريمة التي مكنت الأطفال من عيش أجواء الفرحة في العيد.