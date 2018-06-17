"الهلال الأحمر" يعايد أطفال مركز الأورام السرطانية في المكلا

الشارقة 24 – وام:





زار وفد من الهلال الأحمر الإماراتي، السبت، مركز الأورام السرطانية في مستشفى "ابن سيناء" في مديرية المكلا، تفقد خلالها أحوال المرضى، في إطار الحرص على إدخال السرور عليهم وتخفيف أوجاعهم ومعاناتهم في عيد الفطر السعيد.

وقدم الوفد خلال الزيارة التي شملت جميع أقسام المستشفى، الهدايا العينية للأطفال الذين لم تتسن لهم فرصة قضاء هذه المناسبة مع عائلاتهم مساهمة في رسم الابتسامة على وجوههم ومقاسمتهم فرحة العيد.

وفي مديرية تريم، قدم وفد الهلال الأحمر الإماراتي الهدايا والألعاب للأطفال في الحدائق والمنتزهات لمشاركتهم فرحة عيد الفطر السعيد وتخفيف معاناتهم وإدخال السرور عليهم في هذه المناسبة.

وأكد أحمد النيادي رئيس فريق الهيئة في حضرموت أهمية الزيارة خاصة أنها تحمل في طياتها الابتسامة والأمل للمرضى في يوم العيد والأطفال في الحدائق والمتنزهات، منوهاً إلى الحماسة التي أظهرها أعضاء الفريق خلال الزيارة والتي انعكست في حرصهم على إدخال الفرحة والبسمة على المحتاجين والمرضى وذويهم.

من جهتهم أعرب المرضى وذويهم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة وشعبها الشقيق على وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني ودعمه وتلمس احتياجاتهم.