حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالعيد

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا، مساء السبت، إلى مجلس الضيافة في خزام، للسلام وتقديم التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتقبل سموهما التهاني، بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة، من معالي جمعة الماجد، ومعالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، والوزير المفوض سلطان صالح الباكري نائب السفير اليمني لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات ورجالات الدولة ورجال الأعمال وأبناء القبائل.

وعبر الجميع عن صادق مشاعرهم، بهذه المناسبة الإسلامية المباركة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى سموهما وعلى شعب الإمارات، بمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

حضر المقابلات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وعدد من الشيوخ.