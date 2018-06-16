منصور بن محمد بن راشد يُعزي في الشهيد الخاطري

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء السبت، واجب العزاء إلى أسرة وذوي شهيد الوطن والواجب الشهيد الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن، في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق، التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.