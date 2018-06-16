1.2 مليون مصلٍ وزائر لجامع الشيخ زايد الكبير في رمضان

الشارقة 24 – وام:

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، مليوناً و251 ألفاً و619 مصلياً وزائراً، خلال شهر رمضان المبارك، بواقع 854 ألفاً و90 مفطراً و289 ألفاً و921 مصلياً و107 آلاف و608 زائرين .

وكانت إدارة مركز الجامع، قد استقبلت شهر رمضان المبارك، باستعدادات خاصة وسخرت طاقاتها وجهودها لتوفير أفضل الخدمات لضيوفه، وإتاحة أجواء السكينة والطمأنينة التي تتلاءم مع قدسية الزمان والمكان .

وشهد الجامع مبادرات وفعاليات وإقبالاً واسعاً، من كافة شرائح المجتمع، انطلاقاً من مكانته في نفوس المواطنين والمقيمين، في ظل تعدد الفعاليات والتسهيلات والخدمات التي حرصت إدارة الجامع على تقديمها لضيوفه والأجواء الإيمانية المباركة، وجهود الجامع المتواصلة في نشر التسامح والرحمة والأخوة الإنسانية، وهي القيم الجليلة التي ينطوي عليها ديننا الإسلامي الحنيف.