ذياب وحمدان وزايد بن محمد بن زايد يُعزون في الشهيدين الزيودي والعبدولي

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، مساء السبت، واجب العزاء في شهيدي الوطن الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والعريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، اللذين استشهدا أثناء أدائهما الواجب الوطني في اليمن، في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق، التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقدم العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم لخيمتي العزاء في منطقة العكامية بمدينة دبا الفجيرة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرتي الشهيدين، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.