ذياب وحمدان وزايد بن محمد بن زايد يُعزون في الشهيد الخاطري

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، مساء السبت، واجب العزاء إلى أسرة وذوي شهيد الوطن والواجب الشهيد الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن، في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق، التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

قدم العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وأعرب سموهم خلال زيارتهم خيمة العزاء بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة، عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة وذوي الشهيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.