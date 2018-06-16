الشرقي يواصل استقبال المهنئين بالعيد

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مساء السبت، في قصر سموه بالرميلة، استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة .

فقد تقبل سموه، التهاني والتبريكات، من فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة .

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، من الراهب القمص أنطونيوس أفامينا راعي الكنيسة القبطية المصرية بالفجيرة، ومن عدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة الإسلامية على الإمارات وشعبها باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات، الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من المسؤولين.