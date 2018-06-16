محمد بن زايد يتبادل تهاني العيد مع عدد من القادة العرب والأجانب

الشارقة 24 – وام:

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كل من، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وعبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومحمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

ونقل سموه، خلال الاتصالات، أطيب تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم موفور الصحة والسعادة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليهم، وعلى شعوبهم وبلدانهم الشقيقة، بمزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

من جانبهم، أعرب القادة عن تهانيهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة المباركة، سائلين المولى عز وجل، أن يديم على دولة الإمارات وشعبها، العزة والرخاء والتقدم، في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية المشتركة.

وهنأ رئيس وزراء الهند، صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر السعيد، معرباً عن أمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، اضطراد التقدم والرقي.

وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ناريندرا مودي، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.