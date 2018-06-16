حاكم عجمان يقدم التعازي في الشهيد الخاطري

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء، إلى أسرة وذوي شهيد الوطن والواجب الشهيد الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن، في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق، التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء في رأس الخيمة، لأسرة الشهيد وآل الخاطري عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان لشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.