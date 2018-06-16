ذياب وحمدان وزايد بن محمد بن زايد يعزون في الشهيد الحساني

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي مساء اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة الشهيد علي محمد راشد الحساني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن في إطار "عملية إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقدم العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.