هزاع بن زايد يعزي في شهداء الوطن الأربعة

الشارقة 24 – وام:

بحضور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في الشهيد البطل الملازم أول خليفة سيف سعيد الخاطري الذي انضم إلى قافلة شهداء الواجب الأبرار ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في إطار التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن، وذلك خلال زيارة سموه خيمة العزاء في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة.

ورافق سموه خلال تأدية واجب العزاء نجله الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، وسعادة جبر محمد غانم السويدي المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو.

كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، واجب العزاء في الشهداء الثلاثة الذين انضموا إلى قافلة شهداء الواجب الأبرار ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في اليمن.

وقدم سموه واجب العزاء في الشهيد البطل وكيل أول علي محمد راشد الحساني في منطقة الغافة في مدينة العين، كما قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد واجب العزاء في الشهيد البطل جندي أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي، وذلك في خيمة العزاء في منطقة العكامية في إمارة الفجيرة، وقدم سموه العزاء في الشهيد البطل الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، وذلك خلال زيارة سموه إلى خيمة العزاء في منطقة العكامية بإمارة الفجيرة.

وأعرب سموه لأسر الشهداء وذويهم عن صادق عزائه ومواساته وعن اعتزازه ببطولات الشهداء وتضحياتهم الغالية على قلوبنا جميعاً، راجياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، عظيم فخره واعتزازه والقيادة الحكيمة لدولة الإمارات بأسر وذوي الشهداء الذين يجسدون أروع معاني البذل والتضحية والفداء والصبر والاحتساب إيماناً منهم بنبل القضية التي استشهد من أجلها أبناؤهم دفاعاً عن الحق والشرعية في مواجهة قوى الغدر والعدوان التي تريد الشر والخراب لليمن والمنطقة، إلا أن بطولات جنودنا وجنود قوات التحالف والقوات اليمنية المشتركة البواسل بقيادة المملكة العربية الشقيقة تقف صداً منيعاً ضد تلك المؤامرات والأطماع، وما تشهده معركة الحديدة من انتصارات حاسمة لصالح التحالف العربي يؤكد أن جنودنا البواسل ودماء شهدائنا الأبرار ترسم طريقاً جديداً لليمن والمنطقة لا مكان فيه للعمالة والخيانة.