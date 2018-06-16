طحنون بن محمد يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر

الشارقة 24 – وام:

واصل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك في قصر سموه في غريبة بمدينة العين.

وتقبل سموه التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين في العين والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين هنأوا سموه بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة والسعادة.

وقد بادلهم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان التهاني، مبتهلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والأمان ومزيداً من التقدم والرفعة والرقي.

حضر الاستقبال معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين.