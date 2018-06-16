نهيان بن زايد يعزي في شهيدي الوطن الزيودي والعبدولي

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية اليوم السبت، واجب العزاء في شهيدي الوطن الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي، والعريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي اللذين استشهدا أثناء أدائهما الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه خلال زيارته خيمتي العزاء في منطقة العكامية بمدينة دبا الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي وذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.