نهيان بن زايد يعزي في الشهيد خليفة الخاطري

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة الشهيد خليفة سيف سعيد الخاطري الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني في اليمن في إطار عملية "إعادة الأمل" التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعبر سموه، خلال زيارته خيمة العزاء بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.