حاكم رأس الخيمة يستقبل قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور ولي عهده سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، بمجلس الضيافة في خزام اليوم السبت، قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة الذين قدموا لسموه أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتبادل سموه خلال اللقاء التهاني مع القناصل المعتمدين، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بالدول الشقيقة والصديقة.

من جانبهم، تمنى قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدون لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، و إخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات دوام الصحة والعافية ولشعب الإمارات، و الأمتين العربية والإسلامية دوام التقدم والرقي والازدهار.