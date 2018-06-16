"موانئ دبي" تنفي تسوية النزاع مع جيبوتي بشأن "دوراليه للحاويات"

الشارقة 24 – وام:

أكدت موانئ دبي العالمية، المحفز الرائد للتجارة العالمية، اليوم السبت، أنها ماضية في إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، فيما يتعلق بالاستيلاء غير القانوني من قبل حكومة جيبوتي على محطة "دوراليه للحاويات".

جاء ذلك رداً على تقارير مغلوطة، تشير إلى أن موانئ دبي العالمية تفكر في تسوية النزاع خارج المحكمة، نافيةً صحة هذه التقارير.

وأشارت موانئ دبي إلى أن هذا الإجراء قيد النظر حالياً من قبل القضاء المختص، وأنها بانتظار قرار المحكمة بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم موانئ دبي العالمية، "يعد إجراء حكومة جيبوتي انتهاكاً لشروط عقد الامتياز الذي يظل سارياً ونافذاً بالكامل، وسنظل ملتزمين بشروط اتفاقية الامتياز التي قمنا بموجبها بتطوير وإدارة المحطة سنوات عديدة وسننتظر حكم المحكمة ولن نفكر بأي خيار آخر للتسوية".