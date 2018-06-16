"الهلال" يوزع كسوة العيد على الأيتام وأبناء الشهداء في الضالع

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي "كسوة العيد" على الأيتام وأبناء الشهداء بمدينة الضالع، والتي شملت المحافظات المحررة عدن وأبين ولحج والضالع وتعز.

وقال عدد من أولياء الأمور أثناء توزيع كسوة العيد، إن تقديم الهلال الأحمر الإماراتي العيدية للأيتام يبعث في نفوسهم حالة من الفرح والسرور، مؤكدين أن هذه المبادرة الخيرية من دولة الإمارات لها بالغ الأثر الإيجابي لدى الأطفال المستهدفين، وشاهدة على وافر نصيب الإنسانية في العطاء الإماراتي الذي صار جسراً عالمياً يخدم الآلاف من المحتاجين والمستضعفين.

وأضافوا أن الأيادي البيضاء لدولة الإمارات نهج رسخه رجل الخير والإنسانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وتسير عليه القيادة الإماراتية الرشيدة.

وأكدوا أن الدعم الإماراتي المتواصل للشعب اليمني هو دليل على القيم الإنسانية لدولة الإمارات، والتي تجلت في البرامج الرمضانية التي نفذها الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان في كل المحافظات المحررة مستهدفةً الأسر الفقيرة.