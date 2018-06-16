حملة الشيخة فاطمة الإنسانية تنظم فعاليات تطوعية لأطفال "الروهينغا"

الشارقة 24 – وام:

شعار "كلنا امنا فاطمة"، نظمت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية، فعاليات تطوعية لأطفال الروهينغا اللاجئين في الأيام الأخيرة من رمضان، وأول عيد الفطر أمس الجمعة، بمشاركة متطوعين من أبناء الإمارات الشباب في برنامج "فاطمة بنت مبارك للتطوع".

وتساهم هذه الفعاليات في التخفيف من معاناة الأطفال في مخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار البنغلاديشية، في مبادرة إنسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وبالشراكة مع جمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني، وبالتنسيق مع مؤسسة الأمل البنغلاديشية في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك.

وتهدف البرامج التطوعية إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي واستثمار طاقات الشباب في خدمة الفئات المعوزة خاصة الأطفال والنساء وتأهيل سفراء للتطوع وتمكين رواد العمل التطوعي بمجالات العمل التطوعي والعطاء الميداني الإنساني، ليكونوا سفراء الإمارات في العمل التطوعي ضمن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.

وقالت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إن متطوعي حملة الشيخة فاطمة الإنساني العالمية قدموا نموذجاً متميزاً للتطوع الإنساني بمشاركتهم في تنظيم برامج متنوعة من خلال مجموعة من الأعمال والأنشطة التطوعية، موضحة أن مشاركة اللاجئين في فرحة الأيام الاخيرة من رمضان والعيد ستساهم في التخفيف من معاناتهم وإعادة البسمة على وجوههم.

وأضافت أن الفعاليات التطوعية للأطفال الروهينغا من اللاجئين تلقى اهتماماً كبيراً من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، سعياً منها لإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم وأسرهم وتمكينهم من الاحتفال بعيد الفطر السعيد.

وأوضحت أن هذه الفعاليات في مخيمات اللاجئين الروهينغا ستستمر طوال أيام العيد والذي يلاقي ترحيباً من اللاجئين خاصة الأطفال الذين شاركوا بفاعلية في العديد من البرامج والمسابقات التي تخللها توزيع الهدايا والألعاب وفعاليات ترفيهية وصحية وتعليمية وثقافية للأطفال للتخفيف من معاناتهم، بإشراف متطوعين من الامارات وبنجلاديش تحت اطار تطوعي ومظلة انسانية للتخفيف من معاناتهم، فيما يقوم سفراء الإمارات للتطوع بمشاركة متطوعين من بنغلاديش بجولات احتفالية في مختلف مخيمات اللاجئين لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال احتفالاً بعيد الفطر السعيد.

كما تضمنت الفعاليات، تقديم الوجبات الغذائية للأطفال وكبار السن وبالأخص للمرضى المصابين غير القادرين على التحرك بشكل جيد، وقام المتطوعون بتجهيز لعب الأطفال الجماعية الممنوحة للأطفال لإدخال الفرحة والسرور عليهم والترفيه عنهم وتوزيع العيدية والهدايا والحلويات بحضور أسرهم والفرق الطبية والمتطوعين.

وأوضحت أن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع يهدف إلى تقديم خدمات تطوعية محلياً وعالمياً لتعزيز روح التطوع والاستفادة من طاقات المتطوعين في تلبية احتياجات الفئات المعوزة وبالأخص الاطفال والنساء وتقديم صورة مشرقة عن شباب وفتيات الإمارات، بما يعكس المستوى الحضاري الذي وصلوا إليه بفضل التنشئة الوطنية والتعليم الأكاديمي والمهارات العالية التي يتمتعون بها وذلك لتمثيل الوطن محلياً وعالمياً في المحافل الدولية.

من جانبها، أكدت العنود العجمي المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتطوع، أن الشباب من أبناء زايد الخير والعطاء من برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع تطوعوا بالآلاف من الساعات التطوعية للتخفيف من معاناة الأطفال والنساء في المحطة الحالية في مخيم اللاجئين الروهينغا من خلال العديد من المهام التطوعية، تزامناً مع المهام الإنسانية لأطباء الإمارات في مستشفى زايد الإنساني.

وقالت إن من أبرز هذه المهام التطوعية تدشين واحة السعادة للترويح عن الأطفال، ومجالس كبار السن، وتنظيم دخول وخروج المرضى للعيادات، وتوزيع الأغذية الصحية، وكتيبات التوعية والوقاية من الأمراض، وغيرها من الفعاليات التطوعية الهادفة إلى إسعاد الأطفال والمسنين في مخيمات اللاجئين الروهينغا، والتخفيف من معاناتهم، في رسالة حب وعطاء من أبناء زايد الخير.

وتأتي المهام الإنسانية لحملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في محطتها الحالية في مخيم اللاجئين الروهينغا، انطلاقاً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون عام 2018 عام زايد واستكمالاً للمهام الإنسانية لحملة العطاء المليونية والتي استطاعت خلال الثمانية عشر عاماً الماضية بأن تصل برسالتها الإنسانية للملايين من البشر وعلاج أكثر من 12 مليون مريض في مختلف دول العالم، وذلك انسجاماً مع الروح الإنسانية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وامتداداً لجسور الخير والعطاء لأبناء زايد الخير الذين نهجوا نهجه في مجالات العمل الإنساني للتخفيف من معاناه الفئات المعوزة في مختلف دول العالم.