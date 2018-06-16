"الهلال الإماراتي" يُسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى المناطق المحررة في الحُديدة

انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية من عدن إلى المناطق المحررة في "الحديدة"

الشارقة 24 – وام:

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تسيير قافلة مساعدات إنسانية وغذائية تحمل 10 آلاف سلة غذائية ومواد تموينية من مدينة عدن إلى المناطق المحررة في محافظة الحُديدة، ويستفيد منها 70 ألف شخص، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وفي إطار الاستجابة الانسانية الفورية من دولة الإمارات للشعب اليمني الشقيق لتوفير المساعدات العاجلة لأهالي المناطق المحررة في المحافظة.

وتأتي هذه القافلة استمراراً لجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية، ضمن خطة استراتيجية لدعم المحافظات اليمنية المحررة، وتقديم المساعدات الخدمية والإنسانية والتنموية امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق.

وستواصل الهيئة إمداد المناطق المحررة في محافظة الحُديدة بالمساعدات الغذائية من خلال تسيير قوافل إغاثية أخرى تتضمن آلاف السلال الغذائية المتنوعة.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدأت أمس الجمعة، تسيير الجسر الإغاثي العاجل إلى محافظة الحديدة والذي يشمل تقديم مساعدات إنسانية وغذائية يتم توجيهها للمناطق المحررة في المحافظة.

ويشمل الجسر الإغاثي العاجل تسيير10 بواخر إماراتية محملة بمساعدات تشمل 13500 طن من المواد الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى تسيير جسر جوي لليمن يشمل 3 رحلات جوية تنقل 10 آلاف و436 طرداً غذائياً للشعب اليمني الشقيق.