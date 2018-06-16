سعود بن صقر يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة صباح السبت ولليوم الثاني، استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد الذين توافدوا على مجلس الضيافة في خزام لتقديم التهاني لسموهما بهذه المناسبة.

فقد تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية السعيدة من عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد ورجالات الدولة والشخصيات وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية المقيمة.

وعبر المهنئون عن خالص تهانيهم وتمنياتهم لسموهما بموفور الصحة والسعادة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وعلى سموهما وشعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار وعلى الأمة العربية والإسلامية بالبركة والرفعة والازدهار.

حضر المقابلات، الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وعدد من الشيوخ.