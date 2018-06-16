حاكم عجمان يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم السبت، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، معالي عبد العزيز الغرير، والشيوخ وكبار المسؤولين، وجموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمي آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنين لسموهما موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهما وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي.

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، من الشيوخ وكبار رجالات الدولة، وأصحاب الأعمال والاقتصاد وأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية، ورؤساء ومدراء عدد من الدوائر ومدراء المصارف، ووجهاء وأعيان وبناء القبائل وكبار المسؤولين، وجموع غفير من المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في الدولة، داعين العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية.

وبادلهم صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده التهاني بهذه المناسبة المباركة، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان.

وعبر المهنئون لسموهما عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهما بالصحة والسعادة وعلى قيادة وشعب الإمارات بدوام الأمن والاستقرار وبمزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وسعادة حمد بن غليطه السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وسعادة طارق بن غليطه مدير مكتب الحاكم، وسعادة يوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.