حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين

الشارقة 24 – وام:

لليوم الثاني، واصل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صباح اليوم السبت في قصر سموه بالرميلة، استقبال جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني بهذه المناسبة.

واستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة قناصل الدول العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، الذين قدموا للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بمناسبة العيد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مزيداً من التقدم والرقي والازدهار، وأن يعيد الله هذه المناسبة الإسلامية على حكومة الإمارات وشعبها باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من المسؤولين.