حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد

الشارقة 24 – وام:

واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور ولي عهده سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر سموه للسلام لتقديم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومعالي جمعة الماجد، وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ومدراء الهيئات والمؤسسات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأصحاب الشركات ورؤساء ومديري البنوك والمؤسسات والمصانع العاملة بالدولة، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية والكادر الطبي بمنطقة ام القيوين الطبية.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على كل مسلم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

حضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة أم القيوين للابتكار، والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.