"الهلال" يوزع 600 وجبة في ختام برنامج "إفطار صائم" بمحافظة أبين

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، 600 وجبة إفطار للأيتام في محافظة أبين، في ختام برنامج "إفطار صائم" الذي نفذته طيلة شهر رمضان المبارك، ووصل إجمالي الوجبات إلى 2000 وجبة.

وأعربت أمهات الأيتام في محافظة أبين عن الشكر الجزيل لدولة الإمارات على دعمها السخي المستمر لأبناء الشعب اليمني وخاصةً الأيتام، وأشدن بجهود فريق الهلال الأحمر في تأمين وصول المساعدات إلى الأيتام لإدخال الفرحة والبهجة في نفوسهم.

ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر الفريق التطوعي التابع لها في محافظة أبين، برنامج إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك، وشمل المشروع الآلاف من الأسر المحتاجة والمتعففة والفقيرة والأشد فقراً والأطفال ذوي الإعاقة والأيتام في عموم مناطق ومديريات أبين.