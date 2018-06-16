"الهلال" يوزع 440 وجبة إفطار في محافظة لحج

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الخميس، 440 وجبة إفطار، ضمن مشروع "إفطار صائم" في مدينة الحوطة المحروسة وقرية امعليبة بمديرية تبن بمحافظة لحج، والذي نفذته طيلة الشهر الفضيل، بدعم من حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وبلغ إجمالي الوجبات التي تم توزيعها "12760" وجبة.

وأعرب الأهالي من أبناء محافظة لحج عن شكرهم لدولة الإمارات ممثلة بذراعها الإنسانية الهلال الأحمر على هذه اللفتة الإنسانية في شهر رمضان التي تعبر عن الأخوة بين الشعبين.

وعبرت الأسر الفقيرة والأيتام والنازحون وأصحاب الإعاقات والمهمشون وأمهات الأيتام في كل من الحوطة وتبن والقبيطة وطور الباحة عن تقديرهم البالغ لهذا الدعم الإنساني والإغاثي خلال شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات قيادةً وشعباً ويديمها ذخراً لأشقائها اليمنيين الذين يكنون لها كل معاني الحب والاحترام.

وأعربوا عن شكرهم الجزيل لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لدعمها مشروع "إفطار صائم" خلال أيام الشهر المبارك بمحافظة لحج.