نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد علي محمد راشد الحساني

الشارقة 24 - وام:

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، اليوم السبت، واجب العزاء لأسرة الشهيد علي محمد راشد الحساني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني، في اليمن في إطار عملية "إعادة الأمل" التي تشارك فيها قواتنا المسلحة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.