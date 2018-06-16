"دفاع مدني عجمان": وفاة أفريقي وإنقاذ آسيويان في 3 حوادث غرق

الشارقة 24:

تعاملت الفرقة البحرية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، مع 3 حوادث غرق، وتوفي في الحادث الأول شخص من الجنسية الأفريقية، أما في الحادث الثاني تم إنقاذ شخص من الجنسية الآسيوية، والحادث الثالث وقع فجراً من ثاني يوم العيد وتم إنقاذ شخص من الجنسية الآسيوية.

وقال العميد عبد العزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان: "إن منصة الدفاع المدني في عمليات الشرطة تلقت بلاغان غرق في أول أيام عيد الفطر، وبلاغ ثالث في ثاني يوم العيد، وعلى ضوء البلاغات باشرت الفرقة البحرية عملها بعمليات البحث والإنقاذ في مياه بحر كورنيش عجمان".

وأفاد الشامسي أن الحادث الأول وقع ظهراً، وقامت الفرقة باستخراج الغريق من البحر وهو بحالة حرجة، وتم نقله فوراً إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف الوطني، وبعد بضع ساعات من وصوله إلى المستشفى توفي، موضحاً أن في الحادث الثاني الذي وقع مساءً قامت الفرقة بإنقاذ الشخص الآسيوي من الغرق وقدم له الإسعافات الأولية في موقع الحادث، وتم نقله إلى مستشفى الكويت بإمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم.

ولفت أن الفرقة البحرية قامت بتطويق الشاطئ التي يكثر به التيارات البحرية، وحظر السباحة ليلاً حرصاً على سلامة الجمهور.

وبين الشامسي: "في ثاني أيام العيد، تمكنت الفرقة البحرية من إنقاذ شخص آسيوي تعرض للغرق في تمام الساعة 5:42 فجراً، وتم نقله بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتقلي العلاج اللازم".

وناشد الشامسي المواطنين والمقيمين بعدم السباحة في الأماكن الخطرة التي تكثر بها التيارات البحرية، والتي تسبب مضاعفة الجهود على فرق الإنقاذ البحري، مضيفاً عدم السباحة في حال اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، وعدم السباحة في البحر ليلاً لصعوبة رؤية الأجسام على سطح الماء وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.