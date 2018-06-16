نائب رئيس الأركان يقدم واجب العزاء لأسر شهداء الوطن الأربعة

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار الضباط، صباح اليوم السبت، واجب العزاء في شهداء الوطن الأربعة، الذين استشهدوا أثناء أدائهم الواجب الوطني في اليمن، في إطار عملية "إعادة الأمل" للشعب اليمني الشقيق التي تشارك فيها قواتنا المسلحة الباسلة، ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سعادته عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

قدم سعادته واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل الملازم أول خليفة سيف سعيد الخاطري في منطقة الحمرانية بإمارة رأس الخيمة، كما قدم التعازي لأسرة الشهيد البطل وكيل أول علي محمد محمد راشد الحساني بمنطقة أم غافة بمدينة العين، وأسرة وذوي الشهيد البطل العريف أول عبيد حمدان سعيد حمدان العبدولي في منطقة العكامية بدبا الفجيرة، وأسرة الشهيد البطل الرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي في منطقة العكامية في دبا الفجيرة.